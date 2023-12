Dal Nord Ovest - Cane e padrone bloccati in un dirupo: salvati

Da qualche ora due squadre di vigili del fuoco – una SAF, ovvero specializzata in interventi speleo-alpino-fluviale, inviata da Asti e una dal distaccamento volontario di Canelli – stanno operando a Roccaverano, in Regione Vigne Avrama, per soccorrere un cane rimasto bloccato lungo un dirupo profondo circa 35 metri.

Oltre a cercare di trarre in salvo l’animale, i vigili del fuoco hanno recuperato anche il suo proprietario che, nel vano tentativo di riportarlo in superficie, era a sua volta rimasto bloccato. L’uomo, soccorso, non ha riportato particolari lesioni.