Festa a Masserano con il sorteggio della Lotteria dell'Immacolata

Presso la RSA San Carlo di Masserano, giovedì 7 dicembre, al pomeriggio, si è svolto il sorteggio della Lotteria dell’Immacolata, organizzata dalla Fondazione Infermeria San Carlo. È stata occasione di festa, con musica dal vivo, ballo e torta in vista del prossimo Natale.

Ormai alla sua terza edizione, la Lotteria ha sorteggiato più di 100 premi tra sostenitori, volontari, famigliari, ospiti e personale. La Lotteria dell’Immacolata del San Carlo ha visto coinvolto tutto il centro del paese. Sono stati venduti 560 biglietti e raccolti circa mille euro che saranno destinati all’acquisto di arredi per migliorare il confort delle persone anziane residenti in struttura.

Ciò non sarebbe stato possibile senza la grande collaborazione della Pro Loco di Masserano, La Merceria di Cossato, il Caffè della Posta, il Bar dei Portici e la Panetteria Venturini che si sono offerti per la vendita dei biglietti; la panetteria pasticceria De Mori, Bottega Verde, Mondoffice e altri 11 esercenti locali quali Impronta Creativa, DVD Project, Giordy Travel, Erboristeria Nova Salus, Pizza Magù, Sartoria Piqure Chic, OK Cono, A2A Acconciature, Gelateria Take Away e Kebab di Cossato, Ristorante La Foresteria di Banchette e Al Plura Bontà per il palato di Pettinengo, Amiche Tea e Laura, Bi Gin Spirito Lessonese che hanno offerto i primi premi composti da prodotti enogastronomici del territorio e oggettistica di pregio e artigianale di alta qualità. I premio possono essere ritirati presso la segreteria.