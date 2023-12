Cittadino realizza e dona un presepe ai Carabinieri FOTO

Nei giorni scorsi un cittadino di Cerreto Castello, Faustino Magagna, 60enne del posto, per testimoniare la sua vicinanza nei confronti dei Carabinieri, ha donato un presepe artigianale in legno, da lui realizzato, alla Caserma dei Carabinieri di Mottalciata in Salussola.

Nell’occasione è stato ricevuto dal Comandante della Stazione, Maresciallo Leonardo Porreca, unitamente agli altri militari effettivi a quella Stazione Carabinieri. Nel presepe l’artista ha inserito anche una particolarità: una Stazione dell’Arma dei Carabinieri.