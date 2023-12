Santa Barbara a Cossato: 530 interventi nel 2023 per i Vigili del Fuoco volontari FOTO e VIDEO

Ieri, 10 dicembre, i Vigili del Fuoco del distaccamento volontario di Cossato hanno festeggiato la loro patrona Santa Barbara, loro protettrice. Lo spirito dei ragazzi di Cossato è coinvolgente, "una famiglia" come l'ha definita il capo distaccamento Alessandro Corrias che in sede, insieme ai volontari, ha accolto gli ospiti.

"Ringrazio tutti i volontari del distaccamento sempre disponibili e che spesso tolgono tempo alle famiglie pur di soccorrere i cittadini del territorio - ha detto Corrias in apertura - quest'anno due volontari hanno lasciato il distaccamento perché sono diventati Vigili del Fuoco permanenti, oggi non sono presenti perché stanno terminando i corsi a Roma. Abbiamo fatto entrare due ragazzi provenienti dalla Valle d'Aosta che ora sono in servizio qui a Cossato. Sarebbe necessario mettere in campo nuovi corsi per i ragazzi che hanno chiesto di entrare in distaccamento, ora siamo in 29 e se arrivassero 6/7 Vigili saremmo tranquilli".

L'intervento di Fabrizio Maniscalco, vice Comandante del Comando di Biella ha posto l'attenzione sul valore del lavoro dei volontari come "apporto prezioso per cui è necessario dire grazie a chi mette da parte il proprio tempo libero pur di svolgere questo lavoro spesso rischioso".

Anche dal Sindaco di Cossato sono arrivati i ringraziamenti a tutto il distaccamento: "Come amministrazione stiamo facendo degli sforzi per dare dignità a questa sede, che vorremmo diventasse una vera e propria caserma, proseguendo coi lavori necessari e utilizzando i contributi regionali e comunali che ammontano a circa 40mila euro"

Durante la Messa, officiata da Don Fulvio Dettoma è stato ricordato il Vigile Cristian Scagliotti, scomparso nel 2017 e sempre nel cuore dei suoi colleghi che ogni anno depongono il suo casco ai piedi dell'altare e a lui dedicano la preghiera a Santa Barbara. "Un ringraziamento va ai Vigili del Fuoco - ha detto Don Fulvio - sappiamo del loro impegno e del loro coraggio, e a loro va una preghiera affinché continuino nel loro impegno, nella loro missione e siano ancora punto di riferimento per la nostra sicurezza. Quando sentiamo la sirena pensiamo che qualcuno sta peggio di noi. E' pensare a chi necessita di un intervento veloce, diretto e risolutivo. Continuate a prendervi cura di noi e che Santa Barbara vi sia esempio nel coraggio; noi la invochiamo perché vi aiuti e vi protegga sempre".

Al termine della Messa la consueta benedizione dei mezzi schierati sul piazzale della Chiesa ha preceduto il pranzo conviviale di questa "famiglia", fiore all'occhiello del territorio, che gli amministratori di ogni comune dovrebbero conoscere, sostenere e capire che avere un distaccamento dei Vigili del Fuoco nel cossatese è un privilegio e che il loro servizio viene reso a tutti indistintamente e necessita di sostegno concreto.