Candelo protagonista, dicembre ricco di successi: migliaia di visitatori e il Ricetto su Mediaset.

Un dicembre ricco di successi a Candelo: insieme alle migliaia di visitatori del “Borgo di Babbo Natale”, a parlare sono anche i dati di ascolto del programma di Mediaset “Cotto e mangiato – menù al borgo” con protagonista il Ricetto su Italia 1: i dati Auditel indicano 199.000 spettatori giovedì 7 dicembre, 302.000 venerdì 8 e 193.000 sabato 9.

Sono quasi 700.000 gli ascoltatori nel primo weekend, e mancano ancora due puntate, che saranno trasmesse questo fine settimana.

Nei primi tre episodi, insieme alle ricette e ai sapori, ha avuto ampio spazio la valorizzazione del Ricetto medievale, con servizi dedicati ai mercatini natalizi nel borgo, ma anche all’Ecomuseo della vitivinicoltura e agli itinerari fuori le mura, con protagonista la Baraggia e il nuovo itinerario realizzato in collaborazione con Fondazione BIellezza. Una promozione che si apre non solo fuori le mura, ma anche al Biellese: citate aziende del territorio e itinerari ciclo-turistici.

Nelle prossime due puntate, in onda venerdì 15 e sabato 16 dicembre a mezzogiorno su Italia 1, Tessa Gelisio e Andrea Mainardi saranno di nuovo in giro per le rue del Ricetto di Candelo per preparare piatti della nostra tradizione e per mostrare le bellezze e il patrimonio di Candelo.

Entusiasta il sindaco Paolo Gelone: «Questi numeri dimostrano la forza di Candelo, che traina tutto il territorio: questo weekend ancora un’occasione per vedere Candelo sotto i riflettori della TV nazionale, un’opportunità per tutto il Biellese di mostrare la propria bellezza nelle case di tutti gli italiani».