TeamVolley, pochi acuti nel derby con Novara

Serviva una grande prestazione per uscire indenni dalla “Peretti” di Novara. Il Bonprix TeamVolley incappa in una serata difficile e – anche per merito dell’Issa – cede con un 3-0 perentorio. Un passaggio a vuoto che ci può stare, dopo i tanti punti raccolti nelle scorse settimane, e che non pregiudica una solida posizione di classifica in Serie B2 nazionale. Con mezzo roster che respira aria di casa, coach Fabrizio Preziosa schiera Caimi al palleggio e Garavaglia libero, Diego e Biasin in banda, Filippini opposto, Binda e Bonini (grande ex) centrali. Il primo set parte equilibrato e combattuto, ma sul 10 pari Novara dà la prima spallata. Preziosa ferma il gioco prima sul 17-14, poi sul 20-15.

La seconda metà di frazione è davvero a tinta unita: Lorenzon rileva Filippini ma Issa chiude in serenità 25-16. Nel parziale successivo, le lessonesi cercano di scappare infilando tre punti uno dopo l’altro, ma l’esperienza delle avversarie è tangibile e il sorpasso arriva ancora intorno al decimo punto. Il copione è lo stesso: sul 12-10 la panchina biancoblù chiede il tempo ma senza ottenere un risultato concreto, perché poco dopo sul 18-13 il gioco si ferma di nuovo, con Novara in controllo. L’unica preoccupazione per Issa è un parziale di tre punti che riporta il Bonprix sul - 2, ma il tabellone alla fine dice 25-21.

Nel terzo set, pronti-via e Issa vola sull’8-1. Preziosa chiama time-out e mette dentro Fallarini e Frascarolo per Bonini e Biasin. Il gap rimane sostanzioso, le padrone di casa vanno anche sul +10 e si concedono un po’ di turnover. Una timida reazione del TeamVolley a giochi fatti rende meno severo il parziale, chiuso 25-19.

Sulla via del ritorno, il vice allenatore Paolo SALUSSOLIA ha detto: “La partita di Novara lascia un retrogusto strano. Issa è sicuramente più forte di noi: ha tenuto per tutta la gara un elevato livello nei fondamentali di seconda linea, oltre ad alternare potenza e palle piazzate con estrema precisione in attacco. Tuttavia, noi siamo state troppo spesso imprecise nelle fasi di ricostruzione, specialmente nei momenti importanti, vanificando delle ottime partenze nel primo e nel secondo set. Siamo state agganciate fino a quota 10/15. Quando si fatica ad “andare giù”, contro squadre come Issa diventa dura. Se in questo tipo di partita si accetta la possibilità di tornare a casa a mani vuote, è altrettanto vero che la prestazione poteva essere migliore. Abbiamo margine e lo dobbiamo sfruttare già sabato contro Gorgonzola”.

Pizza Club Issa Novara – BONPRIX TEAMVOLLEY 3-0 (25-16/25-21/25-19)

BONPRIX TEAMVOLLEY: Caimi 3, Masserano 1, Diego 10, Biasin 4, Frascarolo 2, Garavaglia( L1), Spinello (L2), Binda 3, Fallarini 1, Filippini 13, Lorenzon 1, Guzzo ne, Bonini 1. Coach Fabrizio Preziosa, vice Paolo Salussolia.