SPB Ilario Ormezzano Sai sconfitta 3 a 0 a Cuorgnè dall’Alto Canavese

Arriva una sconfitta dalla trasferta contro l’Alto Canavese. La formazione padrona di casa si dimostra come una buona squadra di alta classifica e riesce ad imporsi sui biellesi per 3 a 0. Nessun punto per i bluarancio che però hanno giocato una buona gara nel complesso.

Una gara difficile contro una squadra composta da giocatori molto forti ed esperti della categoria, nonostante la giovane età. I biellesi non hanno mostrato alcun timore reverenziale nei confronti dei rivali e subito hanno dato battaglia palla dopo palla. Come spesso capita nella pallavolo, la differenza sta nei dettagli e qualche errore di troppo da parte biellese ha permesso ad Alto Canavese di vincere il primo parziale 25 a 23.

Il secondo parziale sembra un’altra partita, coi biellesi che vanno sotto di qualche punto e i padroni di casa che non concedono nulla. Si chiude sul 25 a 16 e si va al cambio campo con tanta grinta e determinazione. Infatti la SPB Ilario Ormezzano Sai rientra in campo convinta e riesce a stare al passo, rispondendo colpo su colpo. Purtroppo alla fine alcuni episodi hanno fatto sì che Alto Canavese prendesse il largo e si aggiudicasse la partita 25 a 22.

Il commento di Denis Giacobbo: “Sconfitta onorevole, soprattutto per la pallavolo espressa nel primo e nel terzo set.A parte il secondo set, dove abbiamo subito troppo sia in ricezione sia nella fase gioco, abbiamo giocato sempre punto a punto fino alla fine. Purtroppo facciamo sempre qualche errore grossolano, che ci penalizza, e ci manca qualcosa nei finali dei set, però tutto sommato la prestazione è stata buona.”

Il commento di coach Di Lonardo: “Secondo me abbiamo fatto una grande partita, sicuramente abbiamo qualcosa da aggiustare e migliorare perché altrimenti non sarebbe stato questo il risultato. Abbiamo giocato un buon primo set, in cui abbiamo espresso una buona pallavolo; loro nel secondo hanno alzato l’asticella e noi comunque abbiamo provato a stare in partita. Il terzo di nuovo punto a punto, con qualche episodio un po’ particolare negli ultimi scambi.Abbiamo perso giocando e questo è molto importante per la nostra squadra. Stiamo sicuramente crescendo, dal punto di vista tecnico stiamo alzando il livello, anche grazie alla guida di Andrea. Ora manca il risultato, che cercheremo di raggiungere la prossima settimana contro Saronno in casa.”

Alto Canavese - SPB Ilario Ormezzano Sai 3-0

Parziali: 25-23, 25-16; 25-22.

Tabellino: Avalle 10, Bottigella 0, Debenedetti 1, Frison D. 6, Frison E. 0, Galliani 14, Giacobbo 2, Mangaretto 1, Marchiodi 5, Spinello 0. Libero: Vicario. NE: Ressia (L), Scardellato.