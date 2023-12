Conto alla rovescia a Vigliano per la Corsa dei Babbi Natale

A Vigliano Biellese è partito il conto alla rovescia per la Corsa dei Babbi Natale, in programma il 17 dicembre. La manifestazione ludico motoria, non competitiva, a passo libero (aperta a tutti) è organizzata dalla Pro Loco, in collaborazione con la Podistica Vigliano e con il patrocinio del Comune. Il percorso è di circa 5 chilometri.

Il ritrovo è alle 8.30 in via Largo Stazione presso la sede della Pro Loco, con partenza alle 10. Al termine dell'evento, avranno luogo le premiazioni assieme ad un ricco ristoro. È gradito un abbigliamento natalizio.