Riascoltati per voi: Muse - Absolution (2003)

Quattordicesimo appuntamento con la rubrica “Riascoltati per voi”. Nei giorni scorsi ho potuto riprendere in mano il bellissimo album di rock alternativo della band inglese “Muse” e ne sono nuovamente rimasto colpito.

Quello che vado oggi a parlarvi è il classico album che divide un po’ la critica. Leggendo tra le riviste specializzate, ci sono critici che lo amano ed altri che proprio non lo vogliono ascoltare, io faccio parte dei primi. Non sono un fan-boy, ma credo che i Muse abbiano sempre avuto un modo tutto loro per creare della buona (forse ottima) musica.

Infatti come i precedenti due album, “Absolution” è al tempo stesso oscuro, intimo ed epico, e come in “Showbiz” del 1999 e in “Origin of Symmetry” del 2001, anche in questo disco del 2003 si possono notare influenze di alcuni celebri compositori classici come Rachmaninov o Barber mentre in alcune brani vengono introdotti suoni molto più elettronici. All’interno dei cinquantadue minuti si possono ascoltare brani che approfondiscono temi come la paranoia, la distopia e la redenzione. Il neo-progressive dei Muse è davvero potente in questo album, all’interno si trovano hit del calibro di "Time Is Running Out”, famosissima singolo tutt’ora in voga. Oppure la straordinaria "Sing for Absolution”, canzone che parla dell'importanza di trovare la propria voce e di lottare per ciò in cui si crede.

A me piace molto anche l’open track, che poi non è proprio la primissima in quanto c’è un “Intro” che poco ho capito, una ventina di secondi misti tra silenzio e marciare di soldati… Va be’ a parte questo, "Apocalypse Please”, “The Small Print” e “Thoughts of a Dying Atheist” catturano perfettamente l'atmosfera oscura e apocalittica di tutto l’intero album, sono potenti e aggressive. Non è da meno la cupa e inquietante "Stockholm Syndrome”, con quel martellante suono della batteria ed i riff di chitarra è semplicemente stupenda.

"Falling Away with You" credo sia una tra le più belle dell’album, la più delicata, struggente e commovente in mezzo a tanta inquietudine. Il basso iniziale, il groove della batteria e l’intro di chitarra di "Hysteria" ti fanno saltare giù dalla sedia: è caotica, frenetica ma ha un’energia semplicemente pazzesca! “Blackout” è la più commovente secondo me, da pelle d’oca. Mentre "Butterflies and Hurricanes” è una mini-suite molto ambiziosa suddivisa in tre parti. “Ruled by Secrecy” è il finale perfetto per un album magistrale, dove ne esce fuori tutto l’incredibile talento di Matthew Bellamy e soci.

I miei brani preferiti sono: “Apocalypse Please”; “Time Is Running Out”; “Sing for Absolution”; “Falling Away with You”; “Hysteria”; “Butterflies & Hurricanes “ e “Blackout” (la mia preferita in assoluto).

Voto: 9

Tracce: 1) Intro – 0:22 2) Apocalypse Please – 4:12 3) Time Is Running Out – 3:56 4) Sing for Absolution – 4:54 5) Stockholm Syndrome – 4:58 6) Falling Away with You – 4:40 7) Interlude – 0:37 8) Hysteria – 3:47 9) Blackout – 4:22 10) Butterflies & Hurricanes – 5:01 11) The Small Print – 3:28 12) Endlessly – 3:49 13) Thoughts of a Dying Atheist – 3:11 14) Ruled by Secrecy – 4:54 Durata: 52 minuti. Formazione: Matthew Bellamy (voce, chitarra e tastiera); Chris Wolstenholme (basso); Dominic Howard (batteria e percussioni).

A voi è piaciuto? Avete un particolare ricordo risalente al 2003? Che musica ascoltavate? In quell’anno, qual era il vostro album preferito? Mi piacerebbe conoscere le vostre opinioni personali, sono curioso di sapere che cosa ne pensate non solo di “Absolution” ma anche dei Muse e della loro musica, condividete e commentate! Restate connessi, vi aspetto al prossimo ascolto…