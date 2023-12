Clima natalizio anche a Cavaglià tra mercatini, antichi mestieri e trenino per le famiglie (foto di Roberto Canova per newsbiella.it)

Clima natalizio anche nel comune di Cavaglià tra mercatini, antichi mestieri e trenino per le famiglie. In tanti, infatti, nella giornata odierna, hanno approfittato della magnifica giornata di sole per far tappa nel paese situato a pochi chilometri dal Lago di Viverone.