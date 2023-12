Pralungo, tante famiglie con bambini all'accensione dell'Albero di Natale

Il Natale è arrivato anche a Pralungo. In tanti, tra bambini e famiglie, si sono dati appuntamento in paese per l'accessione dell'Albero di Natale, allestito dal Comune. Presente anche il simpatico vecchietto, vestito di rosso, pronto a regalare doni a più piccoli. La giornata si è conclusa con un ricco buffet a base di pandoro, panettone, cioccolata calda e vin brulè per i presenti.