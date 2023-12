Miagliano, in arrivo a casa le bollette della TARI

Sono in corso di recapito a domicilio le bollette relative alla rata di saldo/conguaglio della Tassa Rifiuti (TARI 2023). A darne notizia il comune di Miagliano.

“In ottica di adeguamento alla progressiva digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, l'avviso di pagamento è stato generato con sistema elettronico PagoPa (eliminazione del modulo F24) – spiegano dal Comune - Tale modalità, semplice e sicura, consente multicanalità nel pagamento in maniera online, con APP/sito della banca o di Poste Italiane o direttamente tramite il portale comunale o consegnando l'avviso PagoPA in tutti gli uffici postali, in banca, nei supermercati, nei tabaccai convenzionati”.