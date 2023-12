Sotto la neve il Balcone del Biellese, Ferrarotti-Bonino nell'albo della 21K. Primi la coppia Biazzetti-Moia FOTO

Sono stati 154 gli atleti che hanno preso il via domenica mattina alla 9ª edizione del “Balcone del Biellese Trail”, corsa in natura organizzata dal Gruppo Amici Corsa Pettinengo. Tante le defezioni rispetto alle preiscrizioni a causa delle previsioni meteo avverse, ma anche una quarantina di iscritti last minute: il tempo alla fine ha retto e la neve, annunciata copiosa, ha invece solo spolverato i boschi nei dintorni di Pettinengo, rendendo la gara un bel trail in stile natalizio.

Sugli 8 chilometri del percorso, con circa 400 metri di dislivello, si sono cimentati in 45 per la classifica competitiva e una decina “non competitivi”: ha vinto, ed è la terza volta consecutiva, Niccolò Biazzetti, classe 2001 dell’Atletica Monterosa Fogu Arnad con il tempo di 32’56”. Dietro Gabriele De Biasi, classe 2003 dell’Atletica Trivero in 36’11”, mentre terzo si è piazzato Loris Schina (Runcard) in 36’51”. Tra le donne prima al traguardo è stata Miriam Di Vincenzo dell’Atletica Cafasse che però è poi stata squalificata dai giudici a premiazione già effettuata. Il provvedimento è stato adottato a causa di un errore involontario di percorso sanzionato dai giudici di gara.

Il successo, quindi, è stato assegnato a tavolino a Monica Moia (Bognanco) che ha tagliato il traguardo in 47’27”. Dietro di lei due biellesi: Milena Foglio Stobbia (Olimpia Runners, 50’42”) e Eleonora Celano (Winter Brich Valdengo, 52’42”). Il percorso di 21 km con 1056 metri di dislivello e qualche passaggio innevato ma comunque con percorso ben visibile, ha portato sul primo gradino del podio come nel 2022 Alessandro Ferrarotti, biellese di Climb Runners, con il tempo di 1h28’01”. Qualche metro dopo è arrivato Simone Marcolli (Varese Atletica), secondo in 1h28’05”, mentre terzo un altro biellese: Gabriele Nicola di Climb Runners in 1h29’34”. In ambito femminile successo per la 19enne biellese Matilde Bonino (Atl. Stronese Nuova NordAffari) che ha tagliato il traguardo in 1h47’00”. Seconda sul podio Lisa Borzani (Bergamo Stars) in 1h53’17”, mentre al terzo posto ha chiuso Cecilia Catolla Cavalcanti (Runcard) con il tempo di 2h03’33”.

Il regolamento Fidal prevede che non sia possibile premiare con premi in denaro gli atleti runcard e, dunque, sul terzo gradino del podio è salita Clara Defilippi (Gsa Valsesia) arrivata in 2h03’51”. Per il Trail lungo i sei atleti sul podio si sono divisi un montepremi di circa 600 euro complessivi mentre premi in natura sono andati ai primi 5 di ognuna delle categorie previste. Nel percorso corto, invece, premi in natura per tutti. A termine gara un ottimo terzo tempo per tutti con piatto forte la polenta e salsiccia, che contraddistingue questa gara fin dagli esordi. Tutto questo grazie alla partnership con i golden sponsor con i golden sponsor Sergent Major, FARB Fabbro Andrea Ramella Bon, DP...am abbigliamento, i silver sponsor MA Service, Botalla Formaggi, Camer8 costruzioni edili e le aziende Lauretana, Menabrea e Patti per i ristori.

L'ALBO D'ORO

K8 maschile 3 vittorie: Niccolò Biazzetti (2021, 2022 e 2023). 2 vittorie: Alessandro Mello Rella (2015 e 2016). 1 vittoria: Andrea Nicolo (2014), Jacopo Musso (2017), Alessandro Pisani (2018), Matteo Biolcati Rinaldi (2019).

K8 femminile 2 vittorie: Barbara Merlo (2014 e 2017), Monica Moia (2021 e 2023). 1 vittoria: Elisa Travaglini (2015), Marica Mainelli (2016), Angelica Bernardi (2018), Milena Foglio Stobbia (2019), Rosa Orlarej (2022).

K21 maschile 4 vittorie: Enzo Mersi (2014, 2015, 2016 e 2017). 2 vittorie: Alessandro Ferrarotti (2022 e 2023). 1 vittoria: Mattia Bertoncini (2018), Massimiliano Barbero Piantino (2019), Francesco Nicola (2021).

K21 femminile 2 vittorie: Katarzyna Kuzminska (2014 e 2015). 1 vittoria: Marcella Belletti (2016), Debhora Li Sacchi (2017), Marica Mainelli (2018), Natalie Francesca White (2019), Elena Platini (2021), Marta Menditto (2022), Matilde Bonino (2023).