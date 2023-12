Golden Boy a Torino, c'è gloria anche per il Città di Cossato: premiato con il Golden Dream Award

Nella giornata di lunedì, a Torino, si è svolta la cerimonia dell'European Golden Boy, il Pallone d'Oro per il miglior Under 21 europeo. Organizzato da Tuttosport, il premio, quest'anno è stato assegnato al giocatore del Real Madrid, Jude Bellingham. Durante la serata sono stati premiati anche Fabregas ex Arsenal, mister De Zerbi del Brighton, Gatti della Juventus, Haaland del Manchester City e tanti altri campioni e dirigenti professionisti.

Un evento internazionale andato in onda su Sky a cui hanno potuto partecipare, su invito, sia esponenti della dirigenza del Città di Cossato ma anche alcuni bambini della Scuola Calcio, accompagnati da genitori ed allenatori. Nell'occasione, sono state premiate anche 5 realtà dilettantistiche piemontesi che si sono distinte per la diffusione dei valori più nobili insiti nel gioco del calcio attraverso il proprio operato sul territorio, il cosiddetto Golden Dream Award. Le 5 società in questione sono state: Città di Cossato, Cuneo Olmo, Real Orione Vallette, Tetti Francesi Rivalta e Arquatese Valli Borbera.

Il Città di Cossato è stato scelto tra le 600 società piemontesi presenti in tutto il Piemonte su indicazione della Lnd e della Regione.“Un riconoscimento – spiegano - arrivato per questi anni spesi nell'attività di Scuola Calcio e di Settore Giovanile, un premio che la società vuole condividere e dedicare a tutti gli allenatori, dirigenti, volontari, collaboratori che operano e che hanno contribuito all'attività sportiva”.