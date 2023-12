Campionati provinciali studenteschi di corsa campestre a Biella, quando a vincere è il fair play

Mercoledì 29 novembre si sono svolti i campionati provinciali studenteschi di corsa campestre.

Presso la location dello scorso anno, il parco Argo Corona, cioè tra la Piazza Falcone e lo Skate Park del Villaggio, quasi centocinquanta ragazzi degli istituti superiori della provincia si sono confrontati sul percorso fatto da due giri corti per le ragazze ( circa 2000 metri) e due giri lunghi per i maschi (circa 2400 metri).

Ottimo il risultato finale per il nostro istituto. Nella classifica maschile, nelle prime dieci posizioni abbiamo piazzato ben 6 ragazzi. Vincitore indiscusso Tommaso Bonino che ha preso subito la testa della gara e con sicurezza ha chiuso con netto vantaggio davanti a tutti. Secondo Marco Lorenzon, quarto Martino Miniggio, quinto Frassati Giacomo, sesto Michele Rocchetti e nono Giacomo Cenedese. Sparsi per la classifica anche Micheletti Matteo (17°), Marangone Filippo (20°), Dal Ben Francesco (13°), Deriu Samuele (44°), Loreggia Tommaso (46°) e Bianco Francesco (73°).

Purtroppo un folto numero di concorrenti (definirli “atleti” sarebbe troppo per come si sono comportati) ha tagliato il percorso “imbucandosi” tra una posizione e l’altra, alterando tutta la classifica finale. Questo comportamento altamente scorretto ha indignato non solo gli organizzatori della manifestazione, ma tutti gli insegnanti presenti. Davanti all’ammissione di colpa gli istituti “Avogadro”, “Gae Aulenti”, “Bona” sono stati squalificati ma, al di là di questo provvedimento, resta l’amarezza di vedere così poco spirito sportivo da parte di molti iscritti alla prova.

Sul fronte femminile, successo per la nostra “primina” Elisa Gardini, quinta Perone Silvia, settima Corinne Duoccio e ottava Minazio Giulia a seguire Segato Sofia (22°) e Ferrero Nicole (23°).

Se mai ci sarà una fase regionale dovremmo avere il lascia passare sia per la squadra maschile che per la femminile.

Complimenti a tutti i nostri allievi che si sono distinti non solo per aver portato a casa le medaglie ma per aver vinto in correttezza sportiva!