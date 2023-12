Via libera alla riorganizzazione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

Il Dpcm va incontro all’esigenza di un maggiore rafforzamento della struttura ministeriale, in linea con l’estensione e la complessità delle competenze del Ministero in materia di energia e ambiente e attraverso una più funzionale organizzazione delle attività dei dipartimenti e delle varie direzioni generali, che risultano dunque incrementate. Il regolamento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre, entrerà in vigore il prossimo 22 dicembre.