Evoluzione professionale: il lavoro nel futuro

Cambiamenti radicali: il mondo del lavoro intorno a noi.

La realtà lavorativa di oggi è molto cambiata rispetto soltanto a pochi anni fa. Basti pensare a come moltissime aziende, scuole, Partite IVA si siano attrezzate durante il lockdown imposto dal COVID-19, per poter continuare a lavorare in una nuova modalità: lo smart working.

Il mondo del lavoro oggi: i progressi per un futuro migliore.

Adesso, pur essendo trascorso qualche anno dalle misure restrittive contro la pandemia, lo smart working è rimasto una valida modalità di lavoro. Infatti moltissime aziende offrono ai propri dipendenti la possibilità di scegliere se lavorare in ufficio o da casa, oppure offrono modalità di lavoro miste che includono giorni in presenza in ufficio e giorni in cui è possibile lavorare comodamente da casa.

Un nuovo approccio al lavoro.

Questi cambiamenti, definibili anche come veri e propri progressi, sono andati di pari passo con un altro aspetto nella modernizzazione dell'approccio al lavoro. Infatti è ormai da molti anni che il lavoro sui Social Network è diventato una vera e propria fonte di guadagno: non solo per pochi fashion blogger, ma per moltissime persone che sfruttando proprie capacità e specialità riescono ad influenzare ed accattivare il pubblico, guadagnando veri e propri stipendi. Proprio questo è andato a modificare la concezione, che almeno in Italia era ancora rimasta antiquata, rispetto al lavoro, ai mestieri: infatti oggi è come se ci sentissimo più liberi nel recarci all'interno del nostro posto di lavoro sia per quanto riguarda i rapporti interpersonali, sia per quanto riguarda l’abbigliamento.

Significa che in alcune circostanze viene oggi concessa una maggiore libertà: fino a qualche tempo fa, indumenti come la camicia erano considerati obbligatori in determinati ambienti di lavoro come in uno studio di avvocatura, in un ambulatorio medico, all’interno di determinati uffici. Era considerato obbligatorio anche avere un consono abbigliamento durante i colloqui di lavoro; oggi invece, la libertà ha preso il sopravvento e pur rimanendo fondamentale il pubblico pudore, gli ambienti di lavoro si sono dimostrati più aperti verso un tipo di abbigliamento più comodo e funzionale.

Nuove parole d’ordine nei posti di lavoro: comodità e benessere.

La comodità dunque è all’ordine del giorno: gli ambienti di lavoro si fanno sempre più confortevoli offrendo anche stanze da gioco, asili nido, la possibilità di portare i propri animali con sé. Allo stesso tempo lo smart working non si perde d'animo e ha dato e dà a moltissime persone la possibilità di dedicarsi maggiormente alla propria casa e alla propria famiglia: molti hanno scelto drasticamente di cambiare vita, grazie alle opportunità offerte dallo smart working, ad esempio trasferendosi in luoghi più tranquilli, lontani dalla frenesia della città. È importante infatti valutare ciò che è fondamentale per le proprie esigenze e la propria vita andando ad osservare dove la qualità di essa può essere migliore: la qualità della vita a Biella, città comodamente abitabile e fruibile, è ad esempio tra le più alte, meta che potrebbe essere tranquillamente scelta come città da cui ripartire con una nuova vita in smart working.