Spettacolo teatrale e solidarietà, a Cossato si aiuta chi è in difficoltà con Aido Biella

Aiuta chi aiuta, regaliamo un Natale sereno alle famiglie in difficoltà. Questo l'obiettivo dell'iniziativa di Aido Biella che, insieme a Croce Rossa e comune di Cossato, ha realizzato una serata all'insegna del divertimento e della solidarietà con lo spettacolo Michele Tomatis Grand Musical Hotel.

“Anche la Fc Juventus Club ha voluto aderire con la maglia autografata da alcuni giocatori e verrà estratta con il biglietto d'ingresso – spiegano da Aido - Ringraziamo la società bianconera. Il ricavato andrà per l'acquisto di alimenti per chi ne avrà bisogno”. Ricordiamo che l'appuntamento è in programma stasera, alle 21, al Teatro Micheletti di Cossato.