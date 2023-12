Concerto dell'Immacolata a Biella, buona partecipazione in Duomo (foto di Davide Finatti per newsbiella.it)

Buona partecipazione a Biella per il Concerto dell'Immacolata, in programma ieri sera in Duomo. A suonare la Società Musicale ‘G. Verdi’, diretta da Massimo Folli. In tale occasione, sono state anche consegnate le riconoscenze.