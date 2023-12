Al Lanificio Maurizio Sella arriva "SETA. Luoghi e archivi dell’arte serica"

Giovedì 14 dicembre, dalle 17 alle 20, presso la Sala Mostre del Lanificio Maurizio Sella, sarà inaugurata la mostra SETA. Luoghi e archivi dell’arte serica, un viaggio nelle geografie della seta attraverso documenti, immagini e oggetti conservati negli archivi di enti e imprese che ne conservano l’affascinante storia.

La mostra nasce dalla collaborazione tra l’associazione Tacafile di Valdilana e la Fondazione Sella.

Il percorso espositivo – illustrato da documenti d’archivio e da una ricca selezione di oggetti, macchinari, abiti e tessuti – si dipana a partire dalla materia prima lavorata nel Settecento nelle filande del Biellese, del Cuneese e delle altre aree produttive sabaude, per poi attraversare il territorio italiano e giungere all’estremo Oriente. Vi sono approfondite alcune realtà significative del settore, come le aziende comasche che tessevano e stampavano sete per i grandi nomi dell’alta moda. Un’installazione site specific, composta da materiali tessili di scarto apre il percorso.

Oltre alla curatrice, ad altri studiosi e agli enti promotori, la mostra è resa possibile da contributi e prestiti di diversi enti, come il Museo della Seta di Como e la Fondazione Lisio di Firenze o imprese come Max Mara, Bevilacqua, Fratelli Piacenza, Buratti.

La mostra rimarrà aperta al pubblico da sabato 16 dicembre 2023 a domenica 10 marzo 2023, con i seguenti orari: sabato e domenica dalle 10 alle 18, martedì dalle 12.30 alle 14.30.

Inaugurazione: giovedì 14 dicembre 2023 dalle 17 alle 20, Sala Mostre Lanificio Maurizio Sella (ingresso da via Corradino Sella 6)

Per informazioni: info@fondazionesella.org - 015 2522445