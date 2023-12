Automobilista in difficoltà, in suo aiuto arrivano i Vigili del Fuoco (foto di repertorio)

Automobilista in difficoltà a Cossato, intervengono i Vigili del Fuoco. È successo ieri, intorno alle 21: stando alle prime informazioni raccolte, un veicolo è uscito in parte sulla strada ed è rimasto bloccato. Sul posto la squadra di Cossato per l'assistenza del caso all'automobilista.