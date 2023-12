Salussola, Alpini in festa per il decano Luigi Lacchia (foto dalla pagina Facebook del comune di Salussola)

In occasione della festa dell'Immacolata, gli Alpini di Salussola si sono ritrovati per trascorrere qualche momento in allegria.

Presente anche il sindaco Manuela Chioda che, sui canali social del Comune, ha così dichiarato: “Molta partecipazione ed un evento speciale perché si è festeggiato anche il decano del gruppo Luigi Lacchia per i suoi 92 anni ed il settantesimo anno di tesseramento. Grazie alle penne nere per l'accoglienza”.