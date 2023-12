Presepe di Rivò, aprono le visite: bella notizia per i visitatori (foto di repertorio)

Più di 100 personaggi ad altezza naturale, visitabili tutti i giorni, dalle 8 alle 22, fino al prossimo 7 gennaio. Lieta notizia per tutti i biellesi e non che potranno tornare ad ammirare, come tutti gli anni, il Presepe di Rivò, situato nel comune di Coggiola.