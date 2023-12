Il WWF di Biella chiede il sostegno di tutti per la gestione del Giardino Botanico

“Saremo più forti, con te al nostro fianco.”

Il WWF di Biella, invita tutti a tracciare una strada nuova fatta di consapevolezza e azioni concrete per la difesa della nostra straordinaria biodiversità. Un richiamo a stare in prima linea nella battaglia per la protezione degli animali e delle piante a rischio e della Natura, iscrivendosi al WWF.

Il sostegno dei Soci è fondamentale per aiutare le Oasi (compresa quella di Oropa) nel lavoro quotidiano di conservazione e divulgazione, dimostrando, in questo modo, che un futuro diverso per noi e il Pianeta è possibile.

Regalando o regalandosi un'iscrizione al WWF, approfittando della promozione esclusiva dell'Oasi Giardino Botanico di Oropa, si potrà dare un concreto aiuto alla costruzione di un mondo migliore.

Informazioni: https://www.gboropa.it/News/Archivi/2023/News_1623.htm