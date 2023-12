BonTonTeen, Il galateo del Buon Natale

Il galateo del Natale è un insieme di regole e suggerimenti che possono aiutarci a vivere al meglio il periodo natalizio, rispettando tradizioni, famiglia e amici. Uno dei punti più importanti è l'abbigliamento, che dovrebbe essere a tema ma senza esagerare. Si possono indossare maglioni natalizi, abiti bon ton e completi maschili, scegliendo colori come il bordeaux, il verde, lo scintillio e il tartan, che evocano subito l'atmosfera natalizia.

Per quanto riguarda gli addobbi, è importante mantenere un minimo di buon gusto e finezza. Si possono usare decorazioni e oggetti a tema, ma evitando esagerazioni e mantenendo i classici colori del Natale come il rosso, il bianco, il verde e l'oro.

Gli auguri, secondo il galateo del Buon Natale, sono migliori se fatti di persona. Nonostante l'avvento dei messaggi e delle mail, si dovrebbe trovare il tempo per vedere almeno le persone più importanti della nostra vita. I più giovani dovrebbero fare gli auguri per primi agli anziani e in campo lavorativo i dipendenti ai capi, seguendo una sorta di genealogia basata sull'età e la posizione.

Per quanto riguarda i regali, è consigliabile fare una lista delle persone a cui dobbiamo fare un regalo, in modo da non dimenticare nessuno e muoversi per tempo per evitare la fretta dell'ultimo minuto. Quando si sceglie un regalo, bisogna pensare a chi lo riceverà e non ai nostri gusti personali, cercando di rendere felice qualcun altro e non noi stessi. È vietato fare lo stesso regalo a tutti, in quanto dimostra poca voglia e importanza attribuita. In caso di mancanza di idee, un cesto di generi alimentari a tema rimane una soluzione molto apprezzata.

Il galateo del Buon Natale suggerisce anche di evitare di regalare qualcosa che abbiamo ricevuto in passato e che non ci piace o non ci serve. Se si decide di regalare un oggetto riciclato, è meglio farlo a una persona che non ha alcun contatto con chi ce l'ha regalato in precedenza. È importante accompagnare ogni regalo con un biglietto di auguri, che verrà aperto in un secondo momento e può risultare difficile ricordare da chi arriva.

È consigliabile avere dei regali unisex in più, in modo da non farsi trovare impreparati nel caso qualcuno arrivi con un pensiero per noi. Per i regali ai bambini, è sempre meglio chiedere consiglio ai genitori per evitare doppioni. Infine, è bene evitare di comunicare il costo di un regalo, in quanto potrebbe creare imbarazzo o senso di inadeguata reciprocità.