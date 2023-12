Biella Villaggio Lamarmora, lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche

Al quartiere Villaggio Lamarmora a Biella, sono in corso lavori per l’installazione di un ascensore che dal piano strada (lato Sud) collegherà il seminterrato della chiesa.

Per il Villaggio rappresenta un' opera indispensabile per consentire l’accesso ai disabili e per il trasporto di materiale ai vari banchi di carità che si trovano nel seminterrato.

Il costo preventivato è di oltre €30.000, in gran parte finanziato da Comune, Fondazione CRB, CEI e donazioni delle ditte coinvolte.

Sarà messo in funzione dai primi mesi dell’anno 2024.