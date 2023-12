Cerrione in “trasferta” in Germania, visita al comune gemello

Viaggio in Baviera e nel comune gemello per 38 cerrionesi. I 20 ragazzi, frequentanti la classe terza della scuola secondaria di primo grado del paese, con due loro insegnanti, hanno vissuto il primo weekend di Avvento in Europa. Visite a Ulm, Norimberga, Pielenhofen. “Qui – spiega il sindaco Anna Maria Zerbola – siamo stati accolti dai nostri amici gemelli, con grande calore e gioia nel vedere un così numeroso gruppo di giovani”.

Poi, è stata la volta di Ratisbona, prima del ritorno a Pielenhofen. “All'inaugurazione del mercato, il sindaco Rudy ci ha ringraziati per la costante presenza e per gli ottimi prodotti italiani che portiamo – spiega il primo cittadino - Il parlamentare Thobias Gotthardt ha scherzato con i ragazzi fino ad indossare il berretto di Babbo Natale. Al sindaco abbiamo donato un presepe di cera costruito da un laboratorio di miele cerrionese. Soddisfatti e sorridenti siamo rientrati lunedì. Con noi era presente anche la presidente del comitato del gemellaggio di Cerrione. È stato piacevole condividere tanti momenti di cultura e di amicizia”.