Santa Barbara a Ponzone: "Urgono i corsi per i nuovi giovani volontari e fondi per i distaccamenti" FOTO e VIDEO

Ieri, 8 dicembre, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Ponzone hanno celebrato Santa Barbara, loro protettrice. Tutti i volontari hanno accolto gli ospiti in sede dove Giovanni Capparoni, capo distaccamento, ha illustrato le attività dell'anno:

"Devo in primis ringraziare Mario Carli che ci supporta sempre anche per le cose burocratiche; ringrazio il vice presidente dell'Unione Montana, Davide Cappio, che è presente in vece del presidente Matteo Passuello assente per problemi di salute e a cui auguriamo una veloce guarigione. Un ringraziamento va a tutte le autorità e in particolare alla Regione Piemonte che ci è molto vicina: lo scorso anno ci ha dato un contributo di 5mila euro - portati a 6mila e 400euro per il 2023 - con le quali abbiamo acquistato delle attrezzature. Quest'anno chiudiamo con 392 interventi che per noi sono tanti. Mi auguro che i corsi per i nuovi volontari vengano organizzati presto perché non dobbiamo perdere i giovani che dimostrano la volontà di mettersi in gioco. Noi abbiamo cinque ragazzi che stanno aspettando appunto di essere formati e vorremmo che fosse possibile nel 2024".

L'intervento di Mario Carli ha posto l'attenzione sui finanziamenti per i corsi: "Dobbiamo lavorare insieme e spingere affinché siamo istituiti a breve perché non possiamo permetterci di perdere cinque giovani che scalpitano per acquisire le competenze che consentiranno di entrare in servizio"



Ha ribadito così Davide Cappio: "Le amministrazioni vi sono riconoscenti perché sanno che il vostro lavoro va oltre, e spesso mi chiedo come sarebbe il nostro territorio senza l'attività dei volontari che non è assolutamente scontata. Il cambio generazionale è importante e non possiamo perdere dei giovani che hanno spirito di dedizione e sacrificio".

Erano presenti alla celebrazione i Pompieri di Monteggio del Canton Ticino, gemellati con i Vigili del Fuoco di Ponzone, ulteriore occasione per uno scambio di esperienze e per rafforzare amicizia tra i due distaccamenti.

Durante la celebrazione della Messa è stata letta la preghiera del Vigile del Fuoco:

La giornata si è chiusa con il momento conviviale in sede, con i Vigili che non hanno comunque interrotto i loro turni per essere sempre pronti ad uscire per le richieste di emergenza.