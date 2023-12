Paline e pensiline delle fermata dei bus a Biella, il Comune punta sulla riqualificazione

Il comune di Biella è proprietario della maggior parte delle paline e delle pensiline relative alle fermate del Trasporto pubblico Locale di servizio sul territorio comunale. In tutto sono 22 le pensiline di attesa Bus e 122 paline, la maggior parte dei quali "Scontano ormai un degrado ed una obsolescenza frutto della loro vetustà in quanto collocati sul territorio da oltre vent'anni" come si legge in una delibera di giunta di Palazzo Oropa.

Motivo per cui, visto che alcuni operatori economici del settore pubblicitario hanno avanzato proposte di riqualificazione di questi manufatti, mediante la loro manutenzione o sostituzione, in cambio dello sfruttamento degli spazi pubblicitari disponibili su di essi, il Comune di Biella ha accettato la proposta.

Attraverso una delibera di giunta l'esecutivo di Palazzo Oropa ha dunque dato indirizzo al Dirigente del Settore Gestione del Territorio, al fine di individuare la procedura necessaria alla riqualificazione di paline e pensiline del Trasporto pubblico locale di proprietà comunale.