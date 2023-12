Biella, ad Oropa celebrata la Giornata Internazionale della Montagna FOTO e VIDEO

Anteprima della Giornata Internazionale della Montagna oggi, sabato 9 ottobre, alla Sala Convegni Frassati del Santuario di Oropa, Giornata istituita nel 2002 e che si celebra il giorno 11 dicembre.

Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani ha scelto Biella per porre le basi di un patto tra città e zone montane, finalizzato ad aiutare le Unioni Montane ad affrontare crisi climatica, energetica, demografica ed economica.

“Biella è stata Città Alpina – dice il Presidente Uncem Marco Bussone - e l’abbiamo scelta sia per tutte le valli che convergono su Biella, sia perché vediamo come centrale l’impegno di Biella per la montagna. Da qui oggi apriamo una nuova stagione di ripensamento del rapporto tra territori montani e città capoluoghi di fondo valle in termini di urbanistica, ridistribuzione della fiscalità e condivisione dei piani regolatori. In questo modo sosterremo i piccoli comuni montani con vantaggi per le stesse città”.

“Dobbiamo partire dai territori e mettere al centro le comunità. - dichiara il Presidente Uncem Piemonte Roberto Colombero – Le montagne hanno diritto a sanità, trasporto e scuole come tutti. Le città capoluogo devono essere il centro urbano di riferimento: ad esempio il traffico che gravità intorno alle città capoluogo non riguarda solo la città ma anche le persone che arrivano dalle e devono tornare nelle valli”.

Sono inoltre intervenuti a testimoniare il proprio impegno per la montagna Claudio Corradino Sindaco di Biella, Barbara Greggio Assessore alla Montagna del Comune di Biella, Paola Vercellotti della Giunta Nazionale Uncem, Gianna Pentenero Assessore alla Metromontagna della Città di Torino, Roberto Favario Presidente Unione montana Valle Elvo, Gianfranco Bosso Sindaco di Pettinengo, Cristina Sasso Vice Sindaco di Valdilana.

Ed il Presidente della Provincia di Emanuele Ramella Pralungo, il quale ha sottolineato l’errore di eliminare le Comunità Montane, il fallimento delle Unioni Montane, l’intervento finanziario dello Stato a sostegno della montagna sempre dopo, e mai prima, il verificarsi di eventi dannosi, i termini biblici per aver i ristori dalla Regione sempre in caso di eventi dannosi.

Ecco i commenti sulla giornata di Bussone, Colombero, Ramella Pralungo e Greggio.