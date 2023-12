Virtus Biella - Almese, una nuova sfida domani a Chiavazza

Ancora una partita in casa per la Prochimica Novarese Virtus Biella: il bel successo contro il Pinerolo ha portato la squadra al 4° posto della classifica e sabato c'è la possibilità di un nuovo balzo in avanti. L'avversario al PalaSarselli di Chiavazza (ore 21 ingresso libero) è uno di quelli tosti: l'Almese, infatti ha 22 punti, uno in più delle nerofucsia biellesi, con una sola sconfitta, patita peraltro proprio ad inizio stagione contro la corazzata Cus Collegno. Sarà un gran bell'esame per la nostra giovane squadra.

Classifica girone A dopo 8 giornate: Cus Collegno 26, Almese 22, Gavi Novi 21, Prochimica Novarese Virtus Biella 20, Pinerolo 18, Sammaborgo 17, Canelli 14, Vicoforte Ceva 14, Ovada 13, Pavic Romagnano 9, In Volley San Giorgio 8, Playasti 4, Chivasso 3, Mtv Torino 0.

IL SETTORE GIOVANILE IN GRANDE EVIDENZA: 4 VITTORIE SU 5

PRIMA DIVISIONE: PROFOAM VIRTUS VENERDì A GAGLIANICO

Dopo il turno di riposo della scorsa settimana, la Profoam Virtus Biella si rituffa nel campionato di Prima Divisione alla ricerca della prima vittoria stagionale di un gruppo ancora molto giovane per la categoria ma che sta facendo buona esperienza. Venerdì sera trasferta sul campo del Gaglianico: si gioa alle 20.

Classifica girone C: Tollegno 15 (5), San Giuseppe Trecate 12 (5), Scurato Novara 9 (4), San Rocco Novara 9 (6), Igor Volley Trecate 9 (5), Valsesia Team Volley 6 (5), Volley Crescentino 5 (5), Heka Volley Gaglianico 1 (4), Profoam Virtus Biella 0 (5).

UNDER 18 : TRI-GRAF VIRTUS SALE AL COMANDO DELLA CLASSIFICA Strepitosa Tri-Graf Virtus Biella nello scorso fine settimana: le nerofucsia hanno sconfitto niente meno che la capolista Omegna, balzando così al comando del girone dopo 7 giornate: 3-1 con parziali 25-23, 15-25, 25-21, 25-23. Domenica trasferta sul campo del Gaglianico alle ore 18. Classifica girone C: Tri-Graf Virtus Biella 13 (6), San Giuseppe Trecate 13 (6), Teamvolley 12 (6), Omegna 12 (6), Sammaborgo 8 (6), Gaglianico 2 (5), Scurato Novara 0 (5).

UNDER 16: ACQUATEC A SEGNO AD ALESSANDRIA, NUMERARIA BATTE I KOALA Ancora una vittoria netta per Acquatec Virtus che ha sconfitto in trasferta per 3-0 l'Alessandria con parziali 16, 12 e 11: l'8ª giornata si disputa venerdì pomeriggio alle 15.30 sul campo del San Rocco Novara e già domenica si disputerà domenica al PalaSarselli alle 10.30 contro il Novi. Vittoria di prestigio nello scorso turno per Numeraria Virtus che ha sconfitto 3-2 i Koala di Fontaneto: 25-13, 23-25, 25-20, 16-25, 16-14 i parziali. Due incontri tra venerdì e domenica: prima il match casalingo contro Santhià (venerdì ore 16), poi la trasferta a Vercelli contro l'S2M (domenica alle 10.30) Classifica girone C: Igor Trecate 20 (7), Novi 17 (7), Sangiacomo Novara 15 (7), Issa Novara 14 (7), Acquatec Virtus Biella 9 (7), San Giuseppe Trecate 6 (7), Alessandria 3 (7), San Rocco 0 (7). Classifica girone D: S2M Vercelli 21 (7), Occhieppese 21 (8), Koala Fontaneto 13 (7), Teamvolley 12 (7), Numeraria Virtus Biella 10 (7), Gaglianico 7 (7), Volley Vercelli 3 (8), Santhià 0 (7).

UNDER 14: NUMERARIA CADE AL TIE BREAK CONTRO SAMMABORGO Sconfitta di misura Numeraria Virtus sul campo del Sammaborgo: 3-2 con parziali 22-25, 9-25, 25- 12, 25-17, 15-9. Sabato match casalingo al PalaSarselli alle ore 16 contro l'Alessandria. Classifica girone Eccellenza: Igor Trecate 21 (7), Ardor Casale 17 (7), Virtus Biella 14 (7), Sammaborgo 10 (7), Alessandria 10 (7), Ovada 6 (7), Omegna 6 (7), Valsesia 0 (7).

UNDER 13: VIRTUS A SEGNO NETTAMENTE CONTRO l'ARDOR CASALE Sucesso 3-0 per la Virtus Biella sul campo dell'Ardor Casale: 23, 19 e 11 i parziali dell'incontro. Doppio impegno nella giornata di venerdì: venerdì mattina alle 11 al PalaSarselli il recupero della prima giornata contro Arona, nel pomeriggio alle 16 trasferta a Romagnano Sesia contro il Pavic. Classifica girone Eccellenza: Omegna 17 (6), Igor Trecate 15 (6), Novi 11 (6), Virtus Biella 8 (4), Ardor Casale 3 (5), Acqui 3 (5), Arona 0 (2), Pavic Romagnano 0 (4).