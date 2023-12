Domenica intensa per il rugby: Biella affronta Alghero per l’ultima partita dell’anno

Biella Rugby e Amatori Alghero, per l’ultima partita del 2023. Due compagini a confronto che solo a leggerne i nomi evocano ricordi di grandi battaglie, titoli persi e vinti, oltre ad un groviglio di emozioni.

Molte cose sono cambiate negli anni e se Biella al momento si gode il podio del girone, la sorte pare non sia stata altrettanto benevola per gli isolani che, pur combattivi ed energici esattamente come li ricordiamo, non hanno fino ad oggi raccolto risultati positivi e chiudono la classifica con soli due punti all’attivo. Due bonus per differenza punti e nessuna vittoria. Nel tentativo di invertire la rotta, la dirigenza della squadra sarda ha sostituito l’allenatore e affidato da un paio di settimane la guida della squadra al carismatico Marco Anversa. Sarà riuscito l’ex storico mediano di apertura di Alghero, in così poco tempo, a compiere miracoli? Vi aspettiamo numerosissimi domenica al campo per scoprirlo.

Alberto Benettin, head coach Brc: “La domenica di riposo che ci siamo lasciati alle spalle è stata utile per ricaricare le batterie e risolvere qualche acciacco. In settimana ci siamo allenati molto bene in preparazione di questa sfida ad Alghero. Sappiamo che i nostri prossimi avversari hanno fatto un po’ di fatica in questa prima parte di campionato, ma stanno facendo di tutto per migliorarsi, partita dopo partita. Sono certo che si presenteranno a Biella con la giusta motivazione per cogliere il loro primo successo stagionale. Nostro compito sarà dare il centodieci per cento e cercare, come sempre, la nostra miglior partita. Dovremo imporre molta pressione in difesa e giocare al meglio le nostre carte. Alghero ha una prima linea difensiva molto efficace, sarà dura trovare spazi, dovremo fare del nostro meglio. Parlando di noi, sono molto contento, i ragazzi sono in forma e prendono parte agli allenamenti con grande serietà. C’è molta competizione tra loro per avere il posto in squadra, non posso che essere soddisfatto”.

Kick off alle 14,30 .

Serie A. VIII giornata – 10.12.23. Rugby Parma - Rugby Noceto; VII Rugby Torino - Asd Rugby Milano; Rugby Calvisano – Cus Torino; Rugby Parabiago – Monferrato; Biella Rugby – Amatori Alghero; Cus Milano - Amatori & Union Milano.