A Il Balcone del Biellese Trail 99 i partenti alla 21Km, FOTO e VIDeo di Giacomo Chiarini per newsbiella.it

Partenza puntuale nella mattina di oggi 8 dicembre a Pettinengo, per Il Balcone del Biellese Trail, 9°edizione. Il freddo non ha scoraggiato gli amanti di questo percorso diviso in uno di 21Km e un secondo di 8Km.

Alla prima partenza erano in 99, mentre 65 alla 8Km.

la 21Km

Il video della 8Km