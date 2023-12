A Candelo oggi c'è la Corsa Degli Elfi, FOTO e VIDEO

A Candelo oggi c'è la Corsa degli Elfi, FOTO Davide Finatti per newsbiella.it

Oggi venerdì 8 dicembre a Candelo è tempo della corsa natalizia più pazza del mondo, la Corsa Degli Elfi. Due anni fa nevicava, l'anno passato c'era un bel sole e oggi c'è la pioggia, che però non ha scoraggiato i corridori.

Il ritrovo è stato alle 9 presso il supermercato Conad. A presentarsi alla linea di partenza, tanti con il cappellino di Natale, sono stati in 86 runner. Tra loro anche Anna Rivetti in qualità di rappresentante del Fondo Edo Tempia per raccolta fondi devoluti dalle iscrizioni.

L'arrivo è al ricetto di Candelo sotto la pioggia ma con panettone pandoro e una buona bevanda calda.