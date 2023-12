A Oropa si celebra la Giornata internazionale della Montagna 2023

Domani a Oropa è in programma la Giornata internazionale della Montagna 2023.

A Oropa, Città di Biella e Uncem – nell’ambito del Progetto ITALIAE - linea d’intervento Atelier di sperimentazione sulle Green Communities- del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie, cofinanziato nell’ambito del POC PON “Governance e Capacità Istituzionale” 2014–2020, organizzano un evento di dialogo e approfondimento in occasione della Giornata internazionale della Montagna.

Per costruire un “patto” tra territori urbani, Città capoluogo delle Alpi, e zone montane e per una strategica sinergia tra le Green Communities, soluzioni per le Unioni montane che affrontano crisi climatica, energetica, demografica ed economica.

L'evento è alle ore 10,30 nella sala convegni Frassati. Sono invitati e intervengono: Claudio Corradino | Sindaco di Biella; Emanuele Ramella Pralungo | Presidente Provincia di Biella; Roberto Colombero | Presidente Uncem Piemonte; Roberto Pella | Deputato e Vicepresidente nazionale Anci, Sindaco di Valdengo; Paola Vercellotti | Componente Giunta nazionale Uncem; Gianna Pentenero | Assessore alla Metromontagna della Città di Torino; Barbara Greggio | Assessore alla Montagna del Comune di Biella, Vicepresidente Associazione Città Alpine dell’anno; Francesco Pietrasanta | Sindaco di Quarona e Presidente Unione montana Valsesia; Roberto Favario | Presidente Unione montana Valle Elvo; Marco Bussone | Presidente nazionale Uncem.