ADACI Piemonte e Valle d'Aosta: si vota per il rinnovo del Consiglio di Sezione

Con il 2023 non termina solo l’anno, ma anche il mandato del Consiglio Direttivo della Sezione Piemonte e Valle d’Aosta di ADACI e l’incontro svoltosi ieri presso il J|Hotel ha dato la possibilità di conoscere i candidati alle elezioni per il rinnovo, che si svolgeranno on line da oggi, 7 dicembre, fino a lunedì 18 dicembre.

Particolare enfasi è stata data ai candidati al Consiglio Direttivo che si mettono a disposizione per la prima volta e non è mancato il saluto ai consiglieri uscenti che hanno accompagnato i Soci dal 2021 al 2023; molti consiglieri uscenti si ricandidano e qui è possibile scorrere l’elenco completo.

Alberto Carpinetti, Presidente uscente commenta così “Ringrazio tutti i 18 Consiglieri uscenti per il clima che abbiamo creato e per il gruppo che ha raccolto apprezzamenti anche fuori regione. Come Sezione Piemonte e Valle d’Aosta abbiamo visto una crescita di iscritti del 30% e abbiamo potuto incontrare diverse realtà ed eccellenze del territorio, molte delle quali sono entrate in ADACI con le loro figure degli acquisti alzando ulteriormente il livello di professionalità all’interno dell’Associazione”

La convocazione dell’Assemblea e l’elenco dei Candidati

La votazione avviene mediante referendum online e si riferisce al triennio 2024-2026.

A norma del Regolamento delle Sezioni ADACI, viene indetta l’Assemblea Ordinaria dei Soci, in regola con il pagamento della quota sociale, in prima convocazione presso la Sede di Torino giovedì 7 dicembre 2023 alle ore 6,00 e in seconda convocazione giovedì 7 dicembre 2023 alle ore 9,00 mediante Referendum on-line (art. 6), per deliberare sul seguente “Ordine del Giorno”:

Al link sotto riportato:

La “Lista delle Candidature” raccolte, presentate in ordine alfabetico (indicando con un & coloro che hanno ricoperto cariche nell’ultimo triennio)

Una “Nota di presentazione” di ciascun candidato

Come si vota

Le votazioni si svolgono ON-LINE usufruendo della piattaforma “Eligo” della società ID Technology.

La sessione di votazione on-line sarà aperta:

dalle ore 9.00 di oggi, giovedì 7 dicembre 2023, alle ore 12.00 di lunedì 18 dicembre 2023.

Le credenziali personali per la votazione saranno inviate ai Soci in regola con la quota di iscrizione con un'e-mail, unitamente alla descrizione delle modalità di svolgimento delle elezioni, che saranno pubblicate anche sul sito ADACI.

Alberto Carpinetti, conclude "Contiamo sulla vostra collaborazione per la piena riuscita di questa edizione di Votazioni on-line, invitandovi vivamente a partecipare numerosi."

Visiona qui l’elenco dei candidati e la loro nota di presentazione

ADACI, oltre 55 anni di associazione

Fondata nel 1968, ha costituito fin dalle sue origini un preciso riferimento culturale e professionale per chi opera negli Approvvigionamenti, Supply Management, Gestione Materiali, Logistica e Facility Management: funzioni in costante evoluzione il cui ruolo ha assunto nel tempo importanza strategica e dimensioni di sempre maggior rilievo.

ADACI, l’Associazione Italiana dei Manager degli Acquisti e del Supply Management, è il partner dei professionisti e degli addetti operanti nel mondo del procurement e della Supply Chain.

ADACI rilascia l’attestazione di Qualità e Qualificazione Professionale in ottemperanza alla L. 4/2013 grazie al riconoscimento del MI.S.E. Oggi la qualifica della professione è un percorso obbligato sia per la crescita personale e professionale, sia per la crescita dell'azienda. È una grande opportunità da cogliere e che permette alle aziende che dispongono di personale qualificato ADACI di gestire al meglio il proprio parco fornitori e la propria supply chain.

Per informazioni e contatti

ADACI Sezione Piemonte e Valle d’Aosta

Via Rosolino Pilo, 62 – 10145 Torino

Tel. 01119821511

e-mail: sez.piemonte@adaci.it

Sito: https://www.adaci.it/sezione-piemonte-e-valle-daosta/contatti/