Biella, Luminosa celebra il 75° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani.

Alle parole d'odio, agli slogan di parte, al chiacchiericcio sterile. Il nostro silenzio è un grido muto: contro l’indifferenza, contro l'orrore e la morte.

Un grido rivolto agli uomini che sono in guerra, che invoca la fratellanza. Un grido che non si stanca di ripetere: sono gli uomini che scelgono di fare la guerra, nelle loro mani il potere di non farla. Un grido che invoca una tregua dei conflitti, come primo passo verso la Pace. Pace che si deve fondare sul riconoscimento della Dignità delle persone e che si deve coniugare con la Giustizia e con i Diritti Umani.

La prossima ricorrenza del 75° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani approvata dall’ Onu, il 10 dicembre 1948 a Parigi, è un’occasione per riflettere su questo tema e per questo LUMINOSA ritiene sia una data da ricordare.

Promossa dall’ONU, sancisce i diritti inalienabili di ogni essere umano, senza distinzione di razza, sesso, religione, ideologia politica affermando principi volti ad evitare il ripetersi di conflitti e violenze. Lo definisce in modo molto preciso il primo articolo, che afferma chiaramente qual è il fondamento dei diritti umani: è l’essere umano in quanto tale

“Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri, in spirito di fratellanza”.

Ricorderemo questa ricorrenza a Biella, martedì 12 dicembre, in due modi:

- con la comunità scolastica: per promuovere un confronto su questa Carta, Luminosa ha provveduto a distribuire, ad ogni studente delle superiori, delle medie e delle classi quarte e quinte della scuola elementare, in tutto 13.200, una copia della Dichiarazione.

In particolare la ricorrenza verrà ricordata con gli studenti dell'IC Biella 3, i quali, in collaborazione con i compagni dell'IC Biella 2, hanno avviato un percorso di riflessione in occasione del 75° anniversario della firma della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Tutte le classi terze si ritroveranno alle ore 10.00 nel cortile della sede di via Addis Abeba, per condividere la lettura dei 30 articoli e le riflessioni emerse in classe.

- con la cittadinanza nel pomeriggio sotto i portici del Comune di Biella dalle 17.15, dove riproporremo i 35 minuti di silenzio per i 34 conflitti armati attualmente in corso + 1, per tutti i conflitti dimenticati, un silenzio che per questa volta sarà in parte "abitato" dalla lettura di alcuni dei 30 articoli della Dichiarazione.