Atap, attenzione agli orari oggi e domani

Nei giorni venerdì 08 Dicembre 2023 e Sabato 09 Dicembre 2023 come programmato dal Calendario Scolastico della Regione Piemonte, in concomitanza dell’Immacolata Concezione i servizi di Linea subiranno modifiche.

In particolare, oggi, venerdì 08 Dicembre saranno in vigore i servizi dei Giorni Festivi. Mentre, per domani, sabato 09 Dicembre, su tutte le Linee Extraurbane e sulle linee Urbane di Vercelli e di Biella non verranno effettuate le corse scolastiche contrassegnate sui quadri orario con l’apposita dicitura SCOL mentre saranno effettuate le corse non scolastiche contrassegnate dalla specifica dicitura Nsco oppure senza limitazione di periodo (annuali).