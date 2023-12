Bancarelle in centro a Biella, attenzione alla viabilità

In occasione della manifestazione “Bancarelle in Centro 2023” prevista nelle domeniche 10, 17 e 24 dicembre sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, eccetto autorizzati (veicoli al seguito della manifestazione) e la temporanea sospensione della circolazione veicolare, eccetto autorizzati (veicoli al seguito della manifestazione, residenti e mezzi di soccorso in emergenza), nelle seguenti aree e periodi:

• piazza Vittorio Veneto, lato est, tratto compreso tra via Bertodano e viale Matteotti, dalle ore 7,00 alle ore 19,30 dei giorni 10-17-24 dicembre 2023;

• piazza Vittorio Veneto nord, tratto compreso tra piazza Vittorio Veneto est e via Losana dalle ore 7,00 alle ore 19,30 dei giorni 10-17-24 dicembre 2023;

Inoltre nello steso periodo e orario sarà istituito il doppio senso di marcia unicamente per residenti e titolari posto auto interno in Piazza Vittorio Veneto, tratto compreso tra via Losana e piazza Vittorio Veneto est nord.