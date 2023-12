Lavori alla De Amicis di Biella, Bessone: “I bambini resteranno nella loro scuola”, FOTO

Al via il nuovo cantiere alla Primaria De Amicis di Biella, realizzato nell'ambito dei fondi di Rigenerazione Urbana (riqualificazione attraverso interventi di miglioramento strutturale ed energetico) per un importo di un milione e 800mila euro.

“Vorrei tranquillizzare i genitori – spiega l'assessore all'Edilizia scolastica Gabriella Bessone – : i bambini durante l'intera durata del cantiere resteranno a scuola. Abbiamo definito il crono programma di lavoro in accordo con la dirigente dei Lavori Pubblici, architetto Simona Anglesio, che ringrazio per il lavoro profuso, naturalmente il ringraziamento va esteso a tutto il personale del settore tecnico, nonché al dirigente scolastico e il suo RSPP, alla ditta esecutrice dei servizi e allo studio Fauda. Sono partiti i lavori del corpo esterno, col rifacimento di tutta la palestra, degli spogliatoi e dei bagni. Abbiamo valutato alcune ipotesi focalizzando la scelta su parametri importanti quali la volontà di non modificare gli orari di lezione, pur tenendo conto dell’aspetto economico, in quanto i costi accessori non rientrano nei fondi, ma escono dalle casse del Comune. L’ipotesi più attuabile è risultata quella di fare seguire le lezioni ai bambini all'interno della palestra una volta terminati in essa gli interventi, e che sarà adattata per l'occasione con pareti di carton gesso. Ospiterà tre classi per volta. Per quanto riguarda l'attività motoria, invece, anche questa non verrà trascurata, in quanto i bambini saranno portati con un bus, al Palapajetta, una spesa accessoria in più della quale ci faremo carico noi”.

“Come da programma, stiamo procedendo nell’opera di riqualificazione degli edifici comunali – afferma l'assessore all'Edilizia pubblica Davide Zappalà -. Alcuni di questi, come la scuola De Amicis, necessitavano di un intervento importante di riqualificazione, antisismico e di conservazione energetica per contenere le spese e assicurare la sicurezza dei ragazzi. Grazie all’impegno profuso dal corpo docente e ausiliario questa scuola ha registrato un’importante crescita e anche per questo motivo è stata una delle prime in cui abbiamo deciso di intervenire”.

La durata del cantiere che è stata prevista è di 15 mesi. "Tra gli interventi che sono previsti - spiega Marco Fauda Pichet che segue i lavori - c'è una parte di rinforzo strutturale, adeguamento antisismico, sia della palestra che della scuola, il rinforzo della copertura, oltre che l'abbellimento esterno. Alcune finestre saranno cambiate, altre ristrutturate, poi ci sono parti di contenimento energetico per migliorare le prestazioni energetiche e di riscaldamento".