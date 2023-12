Rosazza, slitta di un giorno l'inaugurazione della passerella di via Roma

Slitta l'inaugurazione della passerella pedonale di via Roma (leggi anche: Rosazza, si inaugura la passerella di via Roma. Delmastro: “Opera attesa da tempo, ora è realtà”). Lo comunica il comune di Rosazza a causa delle avverse condizioni meteo, previste per la giornata di domani. La cerimonia avrà luogo sabato 9 dicembre, alle 11.