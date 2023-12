Bocce, Gaglianico e Vallemosso Mossese trionfano al notturno del martedì

Gaglianico e Vallemosso Mossese si aggiudicano il notturno di bocce del martedì, torneo in cui 16 quadrette, suddivise in 2 gironi, si sono date battaglia per 7 serate di eliminatoria fino alla serata finale di martedì 5 dicembre al bocciodromo di Tollegno, in cui si sono disputate semifinali e finali.

Gaglianico, capitanato da Orlandi, ha vinto il girone alto battendo in semifinale 13-2 Bocce Valdengo (Crappa) ed in fiale 8-2 San Secondo Bennese (Boccaletti), che aveva eliminato 13-3 Piatto Sport (Smeraldo)

E’ Vallemosso Mossese, capitanata da Mento, la quadretta regina del girone basso. Questi i risultato delle ultime tre gare. Semifiinali: Vallemosso Mossese-Burcina (Scoleri) 9-7; Valle Elvo (Campra)-Ternenghese (Ferrotti) 13-8. Finale Vallemosso Mossese-Valle Elvo 5-4.