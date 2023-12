A Pettinengo “Il Balcone del Biellese Trail”: due percorsi in natura, FOTO

A Pettinengo “Il Balcone del Biellese Trail”: due percorsi in natura.

Venerdì mattina, 8 dicembre, si terrà l’appuntamento nei boschi di Pettinengo e dei paesi limitrofi, per la 9ª edizione del “Balcone del Biellese”, gara di Trail Running Fidal organizzata dal Gac Pettinengo, con il patrocinio del Comune di Pettinengo.

Una bella manifestazione in natura aperta anche ai non tesserati che potranno percorrere

I percorsi sono due: il Trail lungo si sviluppa su 21 chilometri con 1056 metri di dislivello; il trail corto, invece, è di 8 chilometri con circa 400 metri di dislivello, assolutamente abbordabile anche per camminatori e nordic walker che potranno partecipare anche se non tesserati, ma con obbligo di esibire certificato medico di buona salute.

Alla chiusura delle preiscrizioni, lunedì sera, erano 161 in lista di partenza. Numero che potrà aumentare venerdì poiché sarà possibile iscriversi sul luogo di partenza (il campo sportivo di Pettinengo) fino ad un quarto d'ora prima delle partenze fissate alle 9.30 per la 21Km e alle 9.45 per la 8Km.

Come gli anni precedenti il pacco gara è assolutamente gustoso: per tutti i partecipanti, infatti, oltre ad un premio di partecipazione verrà dato un buono per il “polenta party” al coperto, durante il quale si potrà assaporare anche salsiccia e formaggio, oltre a un’ottima birra Menabrea.

“Vi aspettiamo!”

Di seguito l’albo d’Oro:

K8 maschile

2 vittorie: Alessandro Mello Rella (2015 e 2016), Niccolò Biazzetti (2021 e 2022).

1 vittoria: Andrea Nicolo (2014), Jacopo Musso (2017), Alessandro Pisani (2018), Matteo Biolcati Rinaldi (2019).

K8 femminile

2 vittorie: Barbara Merlo (2014 e 2017).

1 vittoria: Elisa Travaglini (2015), Marica Mainelli (2016), Angelica Bernardi (2018), Milena Foglio Stobbia (2019), Monica Moia (2021), Rosa Orlarej (2022).

K21 maschile

4 vittorie: Enzo Mersi (2014, 2015, 2016 e 2017).

1 vittoria: Mattia Bertoncini (2018), Massimiliano Barbero Piantino (2019), Francesco Nicola (2021), Alessandro Ferrarotti (2022).

K21 femminile

2 vittorie: Katarzyna Kuzminska (2014 e 2015).

1 vittoria: Marcella Belletti (2016), Debhora Li Sacchi (2017), Marica Mainelli (2018), Natalie Francesca White (2019), Elena Platini (2021), Marta Menditto (2022).