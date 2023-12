Movimento 5 Stelle, al via a Biella il cammino verso le amministrative del 2024

Il Movimento 5 Stelle biellese inizia il cammino verso le amministrative del 2024 a Biella con un incontro sui temi ambientali venerdì 15 dicembre alle 21 al salone Arci di Strada alla Fornace 8 a Biella. Il titolo è "Le 4 A di ambiente: acqua, alberi, animali, aria”.

“Sono state invitate le associazioni e i soggetti ambientalisti di Biella e Provincia perché con questo incontro si inaugura una modalità partecipata di costruzione del programma per Biella e il Biellese – spiegano i pentastellati - Alle associazioni presenti sarà chiesto di descrivere la situazione attuale per gli ambiti di competenza, evidenziando le principali necessità di intervento. Hanno già confermato la presenza: Legambiente, Movimento Valledora, Custodiamo la Valsessera, Comitato Difesa Fiumi, LIPU, Friday for Future, Ultima Generazione, Nata Libera. L'incontro è libero e aperto a tutti i cittadini interessati a fornire il loro contributo di idee. Il M5S ha già annunciato tra i suoi impegni amministrativi, in caso di vittoria, la delibera di emergenza climatica comunale e il consumo zero di suolo. Seguiranno nel nuovo anno incontri tematici pubblici su urbanistica, mobilità, scuola , lavoro, assistenza e sanità, cultura e diritti civili”.