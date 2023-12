Strona, il Vescovo di Biella: "Diventiamo annunciatori di buone notizie" - Foto e Video Catia Ciccarelli per newsbiella.it

Questa sera la Messa di Strona è stata officiata dal Vescovo di Biella, Roberto Farinella, che durante l'omelia, oltre a ricordare il vero significato della festa dell'Immacolata Concezione e di questi giorni di attesa al Natale di Gesù, ha detto "Quando parliamo con le parole di Gesù siamo sempre annunciatori di buone notizie e come Cristiani abbiamo il dovere comune della speranza, anche nei tempi difficili che viviamo, per vincere la paura e l'impotenza sugli eventi. La speranza ci aiuta a vedere gli avvenimenti non con i nostri occhi ma con gli occhi del Signore che ha vinto il male con l'amore".

Dopo la celebrazione, il Vescovo ha benedetto il Presepe, l'albero di Natale e la comunità presente che si è radunata sul sagrato della chiesa insieme a tanti bambini festosi.