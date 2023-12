Il Mercatino di Natale al Santuario di Oropa era stato organizzato per la Festa dell’Immacolata Concezione, venerdì 8 dicembre, dall’Associazione Agro Montis.

Le previsioni meteo però prevedono neve, e per questo motivo l'evento è stato posticipato a domenica 10 dicembre.

Hobbisti e artigiani provenienti dal Biellese e non solo esporranno in vendita i propri manufatti: presepi, accessori in lana, in legno e tante originali idee regalo. Il mercatino si svolgerà nel primo piazzale del Santuario.