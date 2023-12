Nel concerto degli auguri "Noi cantando" si esibirà con "Candelo in coro"

Il Natale si sta avvicinando a grandi passi ed il Coro "Noi Cantando" di Cossato è pronto a celebrarlo con tante forme di espressione diverse: canto, musica, preghiera.

I "Noi cantando" tornano infatti con il tradizionale appuntamento degli auguri, occasione per condividere con altri cori, amici e pubblico un momento di festa in cui la musica è la protagonista.

Il concerto dal titolo “Note di Natale” avrà luogo sabato16 dicembre alle ore 21 nella chiesa parrocchiale Santa Maria Assunta di Cossato. Sarà una notte magica, resa possibile grazie alla disponibilità del parroco Don Fulvio che accoglierà nella bellissima chiesa insieme al coro di Cossato "Noi Cantando", diretto da Monica Magonara, il coro "Candelo in Coro" diretto da Stefania Vola.

La presidente del coro Noi Cantando, Arale Manuela, a nome di tutti i coristi aggiunge: “Sarà sicuramente una serata di festa con la quale, attraverso i nostri canti, vogliamo non solo augurare a tutti un sereno Natale, ma anche ringraziare le tante persone che credono in noi, ci seguono e ci supportano. In modo particolare un grazie a Monica Magonara, il nostro direttore e ad Andrea Cracco il nostro tastierista, perché se non avessero accettato di continuare il lavoro del nostro direttore Vitaliano, non saremmo qui ad organizzare il concerto di Natale e il prossimo 2024, nostro trentesimo anno di attività. Ma anche grazie a Don Fulvio che ci ospita nella chiesetta di San Giuseppe con la nostra sede e all’amministrazione comunale del comune di Cossato che ci supporta nelle nostre iniziative.”

La serata fa parte di Nativitas Piemonte 2023, cartellone unico dei concerti corali e Messe Solenni dell'Avvento e del Natale organizzato dall’associazione cori piemontesi, che quest'anno festeggia il suo 10° anno di vita celebrando ancora una volta uno dei momenti più importanti dell'anno liturgico e della cristianità con concerti, rassegne ed eventi in tutto il Piemonte. Nel cartellone di Nativitas troviamo anche la Santa Messa di Natale presso la Chiesa di Santa Maria Assunta, che sarà allietata, come ormai succede da tantissimi anni, sempre dal Coro Noi Cantando.

Per rimanere aggiornati sulle attività del Coro "Noi cantando" città di Cossato, potete seguire i loro social, la pagina facebook, il profilo Instagram e il sito.