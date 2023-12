Corso per l'autorizzazione a trasmettere e diventare Radioamatori

La sezione di Biella dell’Associazione Radioamatori Italiani, organizza il Corso per gli esami del 2024 che inizieranno come di consueto a Gennaio p.v. in base al numero di partecipanti. Il corso si terrà con incontri settimanali al Giovedì a partire da gennaio 2024 alle 21 presso la sede di via Renghi 10 a Occhieppo Inferiore.

La data precisa verrà comunicata nel mese di dicembre in base alle adesioni ricevute. A chi frequentera’ il corso verrà dato il supporto alla presentazione della domanda di ammissione all’esame ed al successivo ottenimento della autorizzazione a trasmettere. Per informazioni e iscrizione al corso si invita a contattare il segretario di ARI- Biella all'indirizzo segretario@aribiella.it oppure su info@aribiella.it o ancora chiamando il 340-8300447 o direttamente in sede al venerdì sera dalle ore 21 , serata di incontro in Sezione.

Eventuali altre informazioni si potranno avere in sede tutti i venerdì dalle 21. L'indirizzo della sede ARI è: Via Renghi N 10 , 13897 Occhieppo Inferiore.