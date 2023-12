Gruppo Marazzato, partito il progetto “Sostenibilità in rete”

Fare rete per focalizzare obiettivi, trovare nuove idee e avviare iniziative: con queste linee guida è nato il progetto “Sostenibilità in rete”, che il Gruppo Marazzato ha ideato e sostenuto in collaborazione con il Comune di Vercelli e che ha già trovato l’adesione di diverse altre aziende ed enti. Il tema è la sostenibilità, un concetto che tocca tutti gli ambiti, da quello industriale a quello ambientale, economico, sociale, ma in particolare si concentra sulla tutela e salvaguardia del territorio.

Lo scorso 15 novembre è stato firmato l’accordo quadro che definisce le linee guida del progetto, che ha l’obiettivo di educare alla cultura della sostenibilità e coinvolgere un numero crescente di realtà, favorendo un dialogo virtuoso fra istituzioni pubbliche e imprese per rendere condivisa ogni iniziativa a favore della sostenibilità ambientale concepita e avviata nel territorio vercellese. L’accordo concretizza collaborazioni avviate già da anni con le istituzioni del comune di Vercelli per specifici progetti come l’iniziativa “Acqua in borraccia”, oggi alla terza edizione, per favorire il consumo di acqua della rete idrica rispetto a quella confezionata e comprenderne l’importanza, e “L’albero di tutti”, per sensibilizzare sul patrimonio boschivo e sulla difesa delle aree verdi.

Dunque, una collaborazione con solide radici, come ha sottolineato il General Manager del Gruppo, Alberto Marazzato: “È il primo caso di collaborazione fattiva che nasce prima della formalizzazione. Abbiamo un occhio di riguardo per le tematiche ambientali. Sentiamo l’esigenza di una progettualità più articolata e condivisa che riguarda trasversalmente tutti. L’obiettivo è continuare a lavorare insieme su più fronti che riguardano l’ambiente, ampliando gli sforzi del singolo che saranno condivisi e porteranno così a risultati ottimali.”

Tra i firmatari, oltre al Comune di Vercelli e al Gruppo Marazzato, che ne sono promotori, si registra anche la presenza di EGATO 2, con Presidente Claudio Corradino, dell’agenzia per il territorio Arpa nella persona del direttore del Dipartimento nord est Jacopo Fogola, la Provincia di Vercelli e aziende di servizi come C.O.VE.VAR, il consorzio per la gestione dei rifiuti urbani di Vercelli e Valsesia, presieduto da Davide Gilardino che ha rappresentato in qualità di presidente anche la provincia di Vercelli, ASM Vercelli e IREN per le quali sono intervenuti rispettivamente il Presidente del Consiglio d’Amministrazione, Angelo D’Addesio e il Responsabile della Comunicazione del Piemonte Fabrizio Gaudio di IREN.

Il Gruppo Marazzato ha fatto della sostenibilità uno dei pilastri della sua attività e una delle motivazioni alla base della nascita della Fondazione Marazzato, nata in questo 2023 per gestire tutte le attività di CSR aziendale nonché le iniziative culturali legate alla Collezione di mezzi storici.