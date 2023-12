Ermenegildo Zegna Group punta a ricavi superiori al 10% l'anno

Il Gruppo ospita al New York Stocks Exchange il suo secondo Capital Markets Day e annuncia obiettivi finanziari a medio termine.

Il Gruppo punta a una crescita media annua composta (CAGR) dei ricavi superiori al 10% e dell’EBIT Adjusted di circa il 20%, così come a un solido Cash Surplus.

Zegna Group prevede uno slancio positivo di tutti i suoi marchi, e condivide la strategia aziendale per Tom Ford Fashion, da cui si aspetta ricavi in crescita a un tasso1 medio composto (CAGR) di oltre il 10% nel medio termine.

Ermenegildo Zegna Groupal New York Stocks Exchange il suo secondo Capital Markets Day, ha presentato la prossima fase della sua strategia e i nuovi obiettivi finanziari a medio termine, inclusi quelli legati al business Tom Ford Fashion. Un nuovo capitolo della strategia “Our Road to Tomorrow”.

Ermenegildo “Gildo” Zegna, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Zegna, ha dichiarato: “Quasi due anni fa, eravamo in questo stesso luogo storico per suonare la Campanella [di Wall Street] e iniziare la nostra vita come prima azienda italiana della moda quotata alla Borsa di New York. È stato un momento di grande orgoglio per me, per la mia famiglia e per tutto il Gruppo: il coronamento di un sogno personale e il punto di partenza di una nuova entusiasmante fase per il Gruppo e per la nostra strategia “Our Road to Tomorrow”.

Pochi mesi dopo, in occasione del nostro primo Capital Markets Day tenutosi all'Oasi Zegna a maggio 2022, abbiamo condiviso i nostri obiettivi finanziari a medio termine, rispetto ai quali stiamo procedendo con anticipo”. Gildo Zegna ha aggiunto: “la nostra performance finanziaria oggi dipinge un quadro molto chiaro: siamo un'azienda più forte e più florida che mai - abbiamo raggiunto questi risultati rafforzando i nostri marchi, nonostante le difficili condizioni geopolitiche e macroeconomiche degli ultimi due anni.

I nostri obiettivi - strategici e finanziari - sono sempre stati radicati nei nostri valori. All'inizio di quest'anno abbiamo aggiunto un altro incredibile nome al nostro portafoglio: Tom Ford Fashion, che è diventato il terzo pilastro del Gruppo. I risultati ottenuti finora dimostrano la nostra capacità di implementare le strategie per Zegna e Thom Browne. Per questo motivo, mentre iniziamo ad attuare la strategia per Tom Ford Fashion, sono fiducioso nella nostra capacità di raggiungere gli obiettivi che oggi condividiamo per il Gruppo nell'ambito della nostra strategia aziendale.